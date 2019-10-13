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تعليم

كلية بلا مخالفات.. حملة بدراسات بنات الأزهر بالإسكندرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
انطلقت حملة كلية بلا مخلفات، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، تحت اشراف الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة الكلية.

قامت لجنة خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عبدالله ابو العيون رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ومكتب رعاية الطالبات باستكمال مشروع كلية بلا مخالفات والذي بدأته الكلية العام الماضي عن طريق إعادة تدوير القمامة ووضع النفايات في المكان المخصص لها٠

خصصت الكلية صناديق لجمع القمامة وجعلت لكل نوع قمامة صندوق، مثل صندوق للمواد العضوية واخر للأوراق واخر للمواد البلاستيكية واخر للزجاج حتى يسهل جمعها بشكل حضاري وغير صار.
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