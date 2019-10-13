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تعليم

مبادرة طالب بلا حقيبة تدخل حيز التنفيذ في الوادي الجديد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم التداوي
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قســـم التعليــــم
أعلن قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة فى تنفيذ مبادرة ( طالب بلا حقيبة ).

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن مدرسة السادات الثانوية العسكرية تعد أولى مدارس المحافظة المنفذة للفكرة وذلك فى غضون ساعات قليلة من إطلاق المبادرة.

وأشاد التداوي بفريق العمل والتعاون من قبل إدارة المدرسة وجميع العاملين بها ومجلس أمناء المدرسة ومواصلة العمل (ليلا ونهارا وخاصة بيومى العطلة الرسمية ، الجمعة والسبت) من أجل تنفيذ المبادرة التى لاقت استحسان لديهم وخلال ساعات يتم الانتهاء تماما من تنفيذ المبادرة.

تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن الطلاب حمل الحقيبة المدرسية والتى بها جميع الكتب الدراسية والأدوات بصفة يومية من وإلى المدرسة وعليه فإن يتم عمل خزائن ( دولاب ) في كل فصل دراسي بالمدرسة حيث يكون لكل طالب دولاب يضع فيه أدواته المدرسية التي لا يحتاج اليها من الكتب في الدولاب الخاص به في الفصل ومع بداية كل يوم يتم تسليمها له عن طريق معلم الفصل ويتم كتابة الواجبات أثناء الحصة الدراسية.

وفي نهاية الاسبوع يحمل الطالب معه الحقيبة ويحمل الكتب للمنزل حتى يتسنى لولي الامر متابعة ما تم دراسته خلال الاسبوع مع إبداء ملاحظاتهم على ما تم تحقيقه .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لإدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة وجميع العاملين بها على هذا المجهود المبذول متمنيا لهم مزيدا من النجاح والرقى ، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل طلابنا أبنائنا مستقبل مصر المشرق ومن أجل تعليم أفضل ومتميز.
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