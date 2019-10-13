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اقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يستضيف قمة المياه بأفريقيا .. مارس 2021

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
البنك الإفريقي
البنك الإفريقي
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محمد يحيي
يعتزم البنك الأفريقي للتنمية خلال مارس 2021 عقد منتدي "داكار 2021" تحت عنوان " الأمن المائي من أجل السلام والتنمية" بالعاصمة السنغالية " داكار" بمشاركة ممثلي 170 دولة و 20 ألف مشارك.

يستهدف المنتدى تسليط الضوء علي قضايا الثروات الطبيعية ودورها التنموي وخصوصا قضية المياه لأفريقيا وإلى التزام البلاد بجدول أعمال المياه.

ويعد المنتدى بمثابة عملية متعددة الأطراف مركزة وشاملة ومتكاملة ومفتوحة العضوية والتفاعل مع الأحداث الدولية إذ يعالج القضايا العالمية الحالية والمستقبلية. 

ويعرض عبد الله سيني، السكرتير التنفيذي و الأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى، عرضا تفصيليًا عن الاستعدادات لدى القارة السمراء بشأن قضايا الأمن المائي .
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