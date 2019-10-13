المنيا يفوز على اتحاد الشرطة 6-3 وديا في الصالات

نجح فريق كرة الصالات بنادي المنيا في تحقيق فوز كبير على فريق إتحاد الشرطة، بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين بصالة الشرطة بالقاهرة.



وتمكن لاعبو المنيا تحت قيادة المدير الفني سامح علي من السيطرة على المباراة التي تعد الثانية خلال معسكرهم، و احراز ٦ أهداف بأقدام كل من : كريم يسري( هدفين )، علاء دونجا ( هدفين )، بيشوي ادوارد ومحمود عادل ( هدف لكل منهما ).



ومن المقرر أن يلعب الفريق ثالث ودياته غدا الأحد أمام فريق ميت عقبة ، ومباراة أخيرة يوم الاثنين مع فريق الاعلاميين.



يذكر أن كتيبة الفريق المنياوي الذي حقق حلم الصعود للدوري الممتاز بعد غياب ١٠ أعوام يقوده فنيا هذا الموسم كل من : المدير الفني سامح علي، وياسر مصطفى مديرا للكرة، ياسين حمص مدربا عاما، بسيوني محمد مدرب، مصطفى جلال مدرب لياقة بدنية، رضا أحمد مدير اداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الادارة.