الجمعية المصرية للقانون الدولي تفند التجاوزات التركية في حقد سوريا.. ومفيد شهاب: أردوغان انتهك جميع المواثيق الدولية

مفيد شهاب:

تركيا أخلت بميثاق الأمم المتحدة بتدخلاتها في سوريا

يجب التحرك ضد تدخلات تركيا في الشمال السوري

أردوغان يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية وأحلام الخلافة تسيطر عليه

نظمت الجمعية المصرية للقانون الدولي، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، ندوة تحت عنوان "مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في ظل ميثاق الأمم المتحدة"، وذلك للرد على بعض التدخلات التي تقوم بها بعض الدول في شئون غيرها، مثل تركيا، وحملات نبع السلام التي شنتها على الشمال السوري.وقال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، يأتي تأكيدا لاستقلال الدول، وهو يمنع أي طرف من التدخل في سيادة الدول الأخرى، وهذا يعتبر عصب القانون الدولي.وأضاف مفيد شهاب، أن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول لُب احترام القانون الدولي، والفيصل بين النظام المستقر أو العودة للفوضى، لأن المساس به كفر بالقانون، وبالتالي انهيار المجتمع الدولي.وأشار إلى أن حالات التدخل في شئون الدول، ازدادت خلال العشرين عاما الأخيرة، حتى أنها وصلت للتدخل العسكري، وللأسف هناك دول عظمى كانت ركيزة أساسية لقيام الديمقراطية في الدول بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تمارس تدخلات في شئون الدول حاليا، تعيد المجتمع إلى الوراء.ووصف أستاذ القانون الدولي، تدخلات الدول الكبرى في شئون البلاد، حتى وإن كانت بحجة إنهاء النزاعات الداخلية، بأنها أدت إلى النيل من وحدة هذه الشعوب والتخريب والتدمير لهذه الدول، والقضاء على اقتصادها، مستشهدا بما حدث في أفغانستان من قبل والعراق واليمن، وأخيرا تدخلات تركيا لي الشمال السوري.وأكد أن تدخلات تركيا في الشمال السوري، تأتي لمصلحة شخصية، ولا توجد تحركات ضدها، رغم تشريد الكثيرين ووفاة المئات، دون النظر للمواثيق الدولية.وانتقد مفيد شهاب التدخلات الكثيرة في دولة سوريا، مثل إيران وتركيا وروسيا، وذلك على مدار ٨ سنوات، بل إن الأمر قد طال وفرص الحلول تتعقد، مشيرا إلى أن زيادة التدخلات تزيد أمد الحلول.وأشار إلى نص المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أنه ليس فيه ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل في شئون الدول الداخلية، وهي الأمم المتحدة المسئولة عن سيادة الدول وإنهاء حالة الحرب، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الأمم المتحدة لا تملك هذا الحق، فكيف يقوم به أعضاؤها.وقال رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إنه من الضروري التدخل لاحترام ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بعد الانتهاك الكبير الذي يتعرض له مؤخرًا.وأضاف مفيد شهاب، أن ميثاق جامعة الدول العربية، الصادر في مارس ٤٥ نص على احترام كل دولة نظام حكم الدول الأخرى، كما نص ميثاق الوحدة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي حاليا على أنه من المبادئ الأساسية عدم التدخل في شئون الدول الداخلية بأي شكل كان.كما أن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقول بأنه ليس لأي دولة التدخل في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، لأي سبب كان.وأضاف أن محكمة العدل الدولية حكمت بعدم استخدام القوة حتى وإن كان الدفاع عن حق مشروع، كما أنه محرم على الدول التدخل في شئون الدول الأخرى، بذريعة حماية حقوق الإنسان، وفق ما نص عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولفت إلى أن جميع الحالات السابق ذكرها، انتهكتها تركيا باحتلالها لشمال سوريا، وهو يعتبر تدخلا مباشرا.وأكد أنه من الضروري التدخل لاحترام ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بعد الانتهاك الكبير الذي يتعرض له مؤخرًا.وقال رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن احلام الخلافة العثمانية تسيطر على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجعلته يتغاضى عن كل المواثيق والأعراف الدولية، ويحتل الشمال السوري.وأضاف مفيد شهاب، خلال ندوة تعقدها الجمعية تحت عنوان "مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في ظل ميثاق الأمم المتحدة"، أن أردوغان "راكب دماغه" ولا ينظر إلى العقوبات المنتظر توقيعها عليه من قبل الأمم المتحدة وأمريكا، إلى جانب جامعة الدول العربية، التي تجتمع لمناقشة الأمر.وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن أحلام أردوغان في الخلافة، جعلته يتغاضى عن العقوبات والتحذيرات الخارجية التي واجهته بعد احتلاله للشمال السوري.جدير بالذكر أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن قرار وزراء الخارجية العرب يتضمن محاور كثيرة ويشمل وحدة واستقلال أراضي سوريا، ويشدد على جميع قرارات الحل السياسي، ويدين العدوان التركي على الأراضي السورية التي تعتبر خرقا لمبادئ الأمم المتحدة ويعتبر العدوان التركي يمثل تهديد الأمن القومي العربي.وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بالجامعة العربية عن العدوان التركي على سوريا، أن القرار الختامي يطالب بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري من سوريا، ويرفض أي محاولة تركية.