المدير الفني لسبورتنج يتحدث عن إنجازه التاريخي بالتأهل لنهائي إفريقيا لليد ومواجهة الزمالك

تحدث آسر القصبي المدير الفني لفريق سبورتنج لكرة اليد عن تأهل فريقه التاريخي لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري على حساب بطل الكونغو ليواجه الزمالك في مباراة النهائي.



وقال القصبي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لاعبو فريقي قدموا بطولة جيدة للغاية حتى الآن بالوصول للنهائي لأول مرة في تاريخ الفريق".



وأضاف المدير الفني "الفرق الافريقية مستواها تطور في الفترة الماضية بعد أن كانت السيادة لأندية شمال إفريقيا في السنوات الماضية".



وتابع "مجموعتنا كانت قوية للغاية في البطولة، والدليل هو وصول 3 فرق منها للمربع الذهبي".



وعن مواجهة نادي الزمالك، قال آسر القصبي "سنواجه فريق كبير تعود على هذه الأجواء، فريق يضم مجموعة قوية من الجهاز الفني واللاعبين، ولكن أملك الآمال للظهور بمستوانا في المباراة والفوز باللقب".

