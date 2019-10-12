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أخبار العالم

الكويت تدرس استثناء الخليجيات من قانون تجنيس زوجات الكويتيين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:29 م
الكويت تدرس استثناء
الكويت تدرس استثناء الخليجيات من قانون تجنيس زوجات الكويتيين
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قسم الخارجي
تدرس الحكومة الكويتية الموافقة على استثناء الخليجيات من قانون تجنيس زوجات الكويتيين الجديد الذي أحيل مؤخرا إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر نيابية قولها إن تحركًا نيابيًا قام به عدد من النواب عقب إعلان الحكومة عن مشروعها الخاص بتجنيس زوجات الكويتيين بغرض استثناء الخليجيات من المدة التي تضمنها القانون الجديد (18 عامًا) والإبقاء على مدة السنوات الخمس المعمول بها خلال السنوات السابقة.

وأكدت المصادر أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تفهمت المساعي النيابية الرامية إلى استثناء الخليجيات، وذلك لتطابق العادات والتقاليد وتقارب المجتمعات الخليجية فيما بينها، لافتة إلى أن التعديل سيكون جاهزًا فور مناقشة لجنة الداخلية والدفاع المشروع الحكومي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، وذلك بشأن منح زوجة المواطن الجنسية الكويتية بعد 18 عامًا من الزواج، بعدما كانت المدة سابقًا 5 سنوات.
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