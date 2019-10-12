اخبار النادي الأهلي اليوم.. أغنية جديدة احتفالا بالدوري.. فايلر يباغت الزمالك في القمة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:
يد الأهلي سيدات يسحق السنطة 38/ 7
نجح فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في الفوز على فريق السنطة بنتيجة 7/38 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في بطولة الجمهورية.
شاهد.. أغنية جديدة احتفالا بتتويج الأهلي بدرع الدوري
شهد حفل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41، كواليس كثيرة بعثت روح الفرح والتفاؤل بمستقبل الكرة المصرية، وأقام اتحاد الكرة حفلًا كبيرًا بأحد فنادق القاهرة لتسليم الأهلي درع الدوري الذي توج به بعد موسم طويل وصعب.
عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام.
يد الأهلي سيدات يسحق السنطة 38/ 7
نجح فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في الفوز على فريق السنطة بنتيجة 7/38 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في بطولة الجمهورية.
شاهد.. أغنية جديدة احتفالا بتتويج الأهلي بدرع الدوري
شهد حفل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدرع الدوري رقم 41، كواليس كثيرة بعثت روح الفرح والتفاؤل بمستقبل الكرة المصرية، وأقام اتحاد الكرة حفلًا كبيرًا بأحد فنادق القاهرة لتسليم الأهلي درع الدوري الذي توج به بعد موسم طويل وصعب.
عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام.