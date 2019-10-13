حكم باستمرار فرض رسوم على واردات البليت.. وتوقعات بارتفاع أسعار الحديد.. ونواب: نطالب بتخفيضها من 15% إلى 7%

بعد حكم استمرار فرض رسوم على واردات البليت.. النواب يطالب بتخفيضها لـ 12 شهرا فقط

برلماني: ارتفاع كبير في أسعار الحديد بعد الرسوم الوقائي لخامات بليت

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".حملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعددا من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.وقالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.وأعرب عدد من النواب عن تخوفاتهم بشأن ارتفاع أسعار الحديد بعد استمرار فرض الرسوم الوقائية على خامات بليت، حيث حذر النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من تداعيات استمرار فرض رسوم وقائية على خامات الحديد "البليت"، لما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل كبر.وقال النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن فرض رسوم على واردات الحديد خام بليت، سيكون له تأثير سلبي على السوق العقارية، لارتفاع أسعار الحديد، الذي يؤدي بالكاد إلى ارتفاع جميع مستلزمات البناء.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن القرار يمثل خطورة على مستقبل الاستثماري العقاري، والذي يعاني تلقائيًا من وجود تراجع.وطالب النائب عاطف مخاليف، الحكومة بمراجعة الرسوم على خامات البليت، وتخفيضها إلى 7 أو 8% بدلا من 15%.في السياق ذاته، طالب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة تقليص الرسوم الوقائية على واردات البليت "خام الحديد" لـ 12 شهرًا فقط، حتى تسهم في تراجع أسعار الحديد، الذي شهد متوسط سعره قفزة في الفترة الأخيرة.وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "من الضروري مراجعة الرسوم الوقائية على واردات البليت، وتخفيض التكاليف ومراجعة أسعار الغاز مرة أخرى، وإتاحة الفرصة لوجود تنافسية عالية"، مضيفًا أن هذه الإجراءات سوف تعود بأسعار الحديد للخلف مرة أخرى، وتكون في صالح المستهلك، الذي يعتبر الهدف الرئيسي للدولة.وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن قرار فرض رسوم 15% على واردات البليت، كان لحماية الصناعة، لأن تكلفة المستورد كانت أرخص، لكن هذا له جانب آخر مرتبط بسعر الحديد، الذي يأخذ في الارتفاع نتيجة هذه الرسوم.