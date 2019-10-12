أخبار الحوادث.. عامل يقتل حماته.. إحالة المتهمين بقتل طالب المنوفية لـ الجنايات.. وعلقة ساخنة لـ عريس تزوج حبيبته

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
*عامل يقتل حماته لمنعه من رؤية طفله بسبب خلافات مع ابنتها بالأميرية
القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل حماته بسبب منعه من رؤية طفله بالاميرية ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق .
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*إحالة سائق التوك توك المتهم بخطف وقتل الطفلة سندس الى المفتي
أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بإحالة أوراق سائق التوك توك المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس" بالاشتراك مع شقيقته بمنطقة نجع العرب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
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*استخدموا مطواة ومواد حارقة .. النائب العام يحيل المتهمين بقتل محمود البنا طالب المنوفية للمحاكمة العاجلة .. تفاصيل
أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لقيامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم مع إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
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*ليلة الدخلة فى قسم شرطة..علقة ساخنة لـ عريس تزوج حبيبته دون علم أسرتها والنيابة تخلى سبيلهم بعد الصلح
كانت عقارب الساعة تشير الى الساعة العاشرة مساء وفجاة تحول العرس الى صراخ وعويل حيث فوجئ العريس باسرة زوجته بالتعدى عليه بالضرب اثر نشوب مشاجرة بينهم .. الحضور حاولوا تهدئة الطرفين لكن دون جدوى واصطحب كل منهما الاخر الى قسم الشرطة.
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*بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
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*ننشر فيديو لحظة تعدى قاتل طالب المنوفية على الفتاة وتدخل محمود البنا
مازال الغضب يسيطر على أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية لليوم الثالث على التوالي عقب مقتل ابن المدينة محمود البنا علي يد 3 شباب لمعاتبته لاحدهم على محاولة التعدى علي إحدى الفتيات في الشارع.
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*كي بالنار.. تفاصيل جديدة في قضية تعذيب طفلة للتسول بها في شبرا
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على بائع يدعي "ا.ا" مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة للاشتباه به كونه والد الطفلة التي عثر عليها بحوزة عجوز شبرا الخيمة وتتسول بها وسط الشوارع لاستعطاف المارة.
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*تعرف على الأوراق المطلوبة لتفادي تشابه الأسماء في الأحكام
تشابه الأسماء أصبح ظاهرة خطيرة تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يواجهون مصيرا محتوما بالسجن أو الإعدام أو دفع غرامة علي جرائم يرتكبها آخرون متشابهون في الأسماء معهم وتمكنوا من الهرب من قضاء العقوبة ويعيشون طلقاء في الحياة هناك العديد لنماذج وحالات عاشت تلك المأساة.
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*فسخوا خطوبتها فانتحرت.. رضا شنقت نفسها في سقف الغرفة بـ بني سويف
كشف ضباط مباحث مديرية امن بني سويف، اليوم، لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة منزلها بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، حيث تبين أنها قامت بالإنتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.
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*حبس المتهمة بتعذيب الطفلة أماني في الدقهلية ٣ سنوات
قضت اليوم محكمة شربين الجزئية برئاسة المستشار هيثم ابو يوسف بالحبس ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمة "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 عاما" والمتهمة في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين بضرب وتعذيب حفيدتها "أماني محمد سمير حافظ 6 أعوام بتهمة التى تعد ثانى قضية لها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*عامل يقتل حماته لمنعه من رؤية طفله بسبب خلافات مع ابنتها بالأميرية
القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل حماته بسبب منعه من رؤية طفله بالاميرية ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*إحالة سائق التوك توك المتهم بخطف وقتل الطفلة سندس الى المفتي
أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بإحالة أوراق سائق التوك توك المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس" بالاشتراك مع شقيقته بمنطقة نجع العرب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*استخدموا مطواة ومواد حارقة .. النائب العام يحيل المتهمين بقتل محمود البنا طالب المنوفية للمحاكمة العاجلة .. تفاصيل
أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لقيامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم مع إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*ليلة الدخلة فى قسم شرطة..علقة ساخنة لـ عريس تزوج حبيبته دون علم أسرتها والنيابة تخلى سبيلهم بعد الصلح
كانت عقارب الساعة تشير الى الساعة العاشرة مساء وفجاة تحول العرس الى صراخ وعويل حيث فوجئ العريس باسرة زوجته بالتعدى عليه بالضرب اثر نشوب مشاجرة بينهم .. الحضور حاولوا تهدئة الطرفين لكن دون جدوى واصطحب كل منهما الاخر الى قسم الشرطة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*ننشر فيديو لحظة تعدى قاتل طالب المنوفية على الفتاة وتدخل محمود البنا
مازال الغضب يسيطر على أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية لليوم الثالث على التوالي عقب مقتل ابن المدينة محمود البنا علي يد 3 شباب لمعاتبته لاحدهم على محاولة التعدى علي إحدى الفتيات في الشارع.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*كي بالنار.. تفاصيل جديدة في قضية تعذيب طفلة للتسول بها في شبرا
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على بائع يدعي "ا.ا" مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة للاشتباه به كونه والد الطفلة التي عثر عليها بحوزة عجوز شبرا الخيمة وتتسول بها وسط الشوارع لاستعطاف المارة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تعرف على الأوراق المطلوبة لتفادي تشابه الأسماء في الأحكام
تشابه الأسماء أصبح ظاهرة خطيرة تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يواجهون مصيرا محتوما بالسجن أو الإعدام أو دفع غرامة علي جرائم يرتكبها آخرون متشابهون في الأسماء معهم وتمكنوا من الهرب من قضاء العقوبة ويعيشون طلقاء في الحياة هناك العديد لنماذج وحالات عاشت تلك المأساة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*فسخوا خطوبتها فانتحرت.. رضا شنقت نفسها في سقف الغرفة بـ بني سويف
كشف ضباط مباحث مديرية امن بني سويف، اليوم، لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة منزلها بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، حيث تبين أنها قامت بالإنتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*حبس المتهمة بتعذيب الطفلة أماني في الدقهلية ٣ سنوات
قضت اليوم محكمة شربين الجزئية برئاسة المستشار هيثم ابو يوسف بالحبس ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمة "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 عاما" والمتهمة في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين بضرب وتعذيب حفيدتها "أماني محمد سمير حافظ 6 أعوام بتهمة التى تعد ثانى قضية لها.
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