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أبو هشيمة يكشف علاقة بين سبورت القطرية بـ إيران وإسرائيل وتركيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:39 م
رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة
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عبد الخالق صلاح
قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إن فضائية بين سبورت، أعطت لايران وإسرائيل وتركيا حق بث المباريات، عن باقي الدول العربية.

وأشار أبو هشيمة خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، أن قطر خططت لاحتكار البث حتى 2034 لذلك كانت لا ترغب في اي منافسة من قنوات اخرى، موضحا أن هجوم الجزيرة على مصر ليس المقصود به الرئيس السيسي ولا الدولة المصرية وانما المقصود به المصريون . 

وطالب أبو هشيمة كافة الدول العربية للتعاون والتضامن من أجل الوقوف في وجه دويلة قطر وبوقها الإعلامي الجزيرة وبين سبورت، مستنكرا حبس مصريين ولبناني بتهمة التخابر مع مصر والسعودية.

وقال ابو هشيمة عن اتهامه بالتخابر، «شرف وأعظم اتهام إني بتخابر لصالح بلدي».
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