اخبار البرلمان | شروط ومدة تجديد رخصة السيارات في قانون المرور الجديد.. وإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم السبت 12 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:













يستعد مجلس النواب، لمناقشة قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، الأربعاء الماضي.









أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.



