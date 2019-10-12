اخبار البرلمان | شروط ومدة تجديد رخصة السيارات في قانون المرور الجديد.. وإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم السبت 12 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
يستعد مجلس النواب، لمناقشة قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، الأربعاء الماضي.
أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.
أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في إصدار قرار جمهوري لـ تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام لصالح العاملين بالدولة.
تنظم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصالون السياسي الثانى بمقر حزب التجمع يوم الاثنين القادم.
توجه اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني صباح اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019 إلى صربيا، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولى والمقرر عقدها في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 11 – 17 أكتوبر 2019.
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات المصرية - الصربية على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، معربا عن تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال.