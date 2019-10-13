الإرهابي صابر مشهور يصف السفاح أردوغان بأنه أحد جنود الرسول.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد «المخرفين والمجانين» يدعى صابر مشهور وصف السفاح التركي رجب طيب أردوغان بأنه أحد جنود الرسول محمد.



وأضاف «موسى»، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الإرهابي صابر مشهور يتحدث في أمور لا يوجد لها أصول ولا نعلم من أين يأتون بها، لافتًا إلى أن المجنون الأكبر أردوغان وضع في عقولهم أنه يحارب باسم الرسول، وأطلق على قواته اسم «الجيش المحمدي».