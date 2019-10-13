هناك فرصة كبيرة أمامك.. نصيحة الأبراج لمواليد 13 أكتوبر

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 13 كتوبر فإن ذلك يعني أن لديك حسا اجتماعيا وتحسن التعبير عن مشاعرك بيسر.. أنت أيضا قادر على التميز وتأكيد ذاتك، لكنك تميل للمبالغة في عنادك.



نصيحة:



عام ٢٠١٩ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.