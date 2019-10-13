إيجوث تحقق 430.1 مليون جنيه أرباحا في العام المالي الماضي

ارتفع صافي أرباح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث" بنهاية العام المالي الماضي إلي 430.1 مليون جنيه.



قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن " إيجوث" نجحت في تحقيق إيرادات 903.3 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الماضي.



كشفت عن اعتزام " إيجوث" تطوير نحو 10 فنادق تابعة لها و هي ماريوت القاهرة وميناهاوس، ونتر بالاس الاقصر،شبرد القاهرة، فندق سيسل، فلسطين، سويس ان العريش، كوزموبوليتان،المعاهد الفندقية، مريديان دهب؛ بقيمة تتجاوز النصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

