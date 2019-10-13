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اقتصاد

إيجوث تحقق 430.1 مليون جنيه أرباحا في العام المالي الماضي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
ميرفت حطبة
ميرفت حطبة
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علياء فوزي
ارتفع صافي أرباح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث" بنهاية العام المالي الماضي إلي 430.1 مليون جنيه.

قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن " إيجوث" نجحت في تحقيق إيرادات 903.3 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الماضي.

كشفت عن اعتزام " إيجوث" تطوير نحو 10 فنادق تابعة لها و هي ماريوت القاهرة وميناهاوس، ونتر بالاس الاقصر،شبرد القاهرة، فندق سيسل، فلسطين، سويس ان العريش، كوزموبوليتان،المعاهد الفندقية، مريديان دهب؛ بقيمة تتجاوز النصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
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