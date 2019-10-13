إيجوث تحقق 430.1 مليون جنيه أرباحا في العام المالي الماضي

ارتفع صافي أرباح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث" بنهاية العام المالي الماضي إلي 430.1 مليون جنيه.
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن " إيجوث" نجحت في تحقيق إيرادات 903.3 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الماضي.
كشفت عن اعتزام " إيجوث" تطوير نحو 10 فنادق تابعة لها و هي ماريوت القاهرة وميناهاوس، ونتر بالاس الاقصر،شبرد القاهرة، فندق سيسل، فلسطين، سويس ان العريش، كوزموبوليتان،المعاهد الفندقية، مريديان دهب؛ بقيمة تتجاوز النصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن " إيجوث" نجحت في تحقيق إيرادات 903.3 مليون جنيه مع نهاية العام المالي الماضي.
كشفت عن اعتزام " إيجوث" تطوير نحو 10 فنادق تابعة لها و هي ماريوت القاهرة وميناهاوس، ونتر بالاس الاقصر،شبرد القاهرة، فندق سيسل، فلسطين، سويس ان العريش، كوزموبوليتان،المعاهد الفندقية، مريديان دهب؛ بقيمة تتجاوز النصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.