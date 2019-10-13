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منوعات

أمازون تتيح تطبيقها الموسيقى على أجهزة آيفون

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أصدرت شركة أمازون تطبيق "Amazon Music" عبر أجهزة الآيفون، ويتوفر هذا التطبيق حاليًا في الأسواق بما في ذلك الهند والولايات المتحدة واستراليا واليابان والبرازيل.

وأتاحت أمازون تطبيق الموسيقى على أجهزة آيفون المحمولة، وشاشات التلفزيونية التى تكون بدقة ال 4k والتي تعمل بخاصية اتش دي، حيث يتم تحميل هذا التطبيق من خلال متجر أبل، بحسب ما ذكرته صحيفة هندوستان تايمز الهندية.

وسيوفر هذا التطبيق الوصول إلى المكتبة الكاملة لملايين الأغاني، بالإضافة إلى الألبومات والفنانين وقوائم التشغيل.

فيما أعلن تطبيق الموسيقى السويدي "سبوتيفاي" أنه سيكون متاح فى المتجر الخاص بأجهزة الآيفون قريبًا وأنه سيعمل على الآجهزة التى تعمل بنسخة IOS 12 ، وعلى أجهزة تليفزيون أبل.
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