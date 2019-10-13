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فن

فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
صدى البلد
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صدى البلد
شارك نجوم الفن من العالم العربي في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري بمسجد فريد شوقي بالعجوزة بمحافظة الجيزة بالقاهرة.

العزاء نظمه مجموعة من أصدقاء الراحل منهم الفنان المصري عمرو القاضي رغم وجوده بلندن والمخرج بسام قطيفان والمونتير سالم درباس والمنتجة الفنية سها النجار، والمنتج الفني صلاح طعمة والمخرج طارق يخلف والموسيقي ياسر القاضي، وتلقوا العزاء.

وتلقت عزاء السيدات فيه، هند صبري، وحضرت العزاء لطيفة وكندة علوش وليلى علوي وسوزان نجم الدين وفرح يوسف ودارين حداد وعائشة بن أحمد والسيناريست عزة شلبي واعتذرت يسرا لسفرها خارج مصر .

وحضر أيضا المخرجون حاتم علي وهاني خليفة وعماد البهات وكريم الميهي ومدير التصوير محمد شفيق ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، سامح الصريطي، أشرف مصيلحي وأحمد صيام وأحمد خالد صالح ومحمد الاحمدي واحمد ماهر وصبري عبد المنعم وماهر سليم والمخرجة مريم الأحمدي والسيناريست محمد الغيطي والمنتجين محمد زعزع وايهاب ايوب وصبري السماك والفنان شريف ادريس والمخرج أحمد صقر .
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
فنانون يشاركون في عزاء المخرج التونسي العربي شوقي الماجري
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