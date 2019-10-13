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توك شو

مليون جنيه للتنازل .. والد ضحية الشهامة فى المنوفية يكشف الحقيقة..شاهد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
محمود ضحية الشهامة
محمود ضحية الشهامة
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توك شو
كشف محمد البنا والد الشاب القتيل محمود البنا ضحية الشهامة في المنوفية، حقيقة عرض أم القاتل راجح مليون جنيه للتصالح والتنازل عن القضية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا بشأن هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن الفتاة التي دافع عنها ابنه من التحرش لم تشر في التحقيقات إلى أن القتيل كان يرغب في خطبتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجله ستبدأ غدًا، ويوجه لهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأشار إلى أن المتهم الرئيس في القتل كان شديد الغيرة من نجله، بسبب تفوق القتيل محمود البنا، منوها أنه ارتكب عددا من الجرائم، ودائمًا يحتمي في أهله أصحاب النفوذ والثراء.
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