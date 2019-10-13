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رياضة

أزمة في المصري.. وإيهاب جلال يوقع غرامات على اللاعبين ..فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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حسن العمدة
قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق وزميله أحمد عادل ميسي 50 ألف جنيه.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محمود حمد تم توقيع غرامة عليه بقيمة 250 ألف جنيه بسبب طرده في مباراة وادي دجلة الودية".

وأضاف "طريقة وسبب الطرد لمحمود حمد لم تعجب إيهاب جلال المدير الفني وبناء عليه تم توقيع الغرامة عليه، أنت لاعب المفروض تكون عليك مسؤولية أمام باقي اللاعبين".

وعن أحمد عادل ميسي، قال حمد "تم تغريمه بسبب أسلوبه في الحديث مع زميله سعيدو سيمبوري بأسلوب لم يعجب إيهاب جلال وبناءً عليه تم توقيع العقوبة عليه".

واختتم، "الثنائي امتثل للعقوبات وحضروا المران بشكل طبيعي وتحدثوا مع ايهاب جلال وأكدوا لهم رضاهم بالعقوبة وأن الأهم هو عدم غضب المدير الفني منهم".
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