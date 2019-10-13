البابا تواضروس يلتقي أعضاء الجالية المصرية في فرنسا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بدرافي، بوفد الجالية المصرية بفرنسا.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ألقى خلال اللقاء كلمة دار موضوعها عن "الحكمة".



يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.