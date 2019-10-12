وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة حول مستقبله مع الزمالك

كشف أحمد يحيى وكيل طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر، حقيقة علاقة ما كتبه اللاعب عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور انستجرام بنادي الزمالك أو بتغيير عقده مع القلعة البيضاء.



وقال يحيى في مداخلة هاتفية عبر برنامج الزمالك اليوم، إن ما كتبه طارق حامد عبر حالته اليومية عبر انستجرام ليس له علاقة بالزمالك أو تغيير عقده بالزمالك كما زعم البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضاف يحيى أن، طارق حامد دائما يتصدر في حل أزمات اللاعبين في الفريق حيث أنه ينتمي بقوة الى نادي الزمالك ويرغب في التواجد به في مستقبله ولا نية له للرحيل بهذا الشكل.