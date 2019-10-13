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أخبار البلد

البابا تواضروس: المقلل من قيمة الوطن بأى صورة إنسان خائن

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
صدى البلد
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سامح سلام
أكد قداسة البابا تواضروس أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وأن مصر وطن مختلف عن كل الأوطان التى في العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأى صورة يعتبر إنسان خائن.

وقال البابا تواضروس، إن الوطن له القيمة الأولى في حياتنا، فكلنا ولدنا وتربينا وتعلمنا في أرض الوطن حتى أن أجدادنا عاشوا ودفنوا في أرض الوطن وهى القيمة التى يجب أن نعلمها لأبنائنا وللأجيال الجديدة.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال لقائه اليوم مع وفد من الجالية المصرية بفرنسا بمقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بدرافي - أهمية الحكمة في الحياة والتعامل مع الآخرين ، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يقول إن الجواب اللين يصرف الغضب، وهذا معناه أن الكلام الطيب يطفئ نيران الغضب، وأنه لابد أن نتحلي بالحكمة في احتواء الآخرين والتعامل معهم.

وأضاف قداسة البابا تواضروس التنوع أمر هام بين البشر، وأن التنوع هو الذى يعطى الجمال والتكامل والمحبة بين الناس وبعضها، ونحن نقول في المسيحية إن "الله محبة" وأن "المحبة لا تسقط أبدا" ، وأن قيمة المحبة هى التى لابد أن تسود بين جميع الناس.

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس حاليا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا تواضروس الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا
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