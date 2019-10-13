Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: 7 مليارات جنيه استثمارات بالمناطق الأكثر احتياجا في العام المالي الجاري

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements
آية الجارحي
اعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن استهداف مخططات التنموية الشاملة للحكومة بالمناطق الأكثر احتياجا باستثمارات تصل لـ7 مليارات جنيه بـ7 مدن " أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا ، الأقصر، الجيزة، أسوان".

أوضحت في تصريحات صحفية ان تلك الخطة مستهدفة خلال العام المالي الجاري بغرض تقليص معدلات الفقر.

واشارت الي أن الوزارة بصدد تنفيذ مبدأ المساواة في كافة الجهود والقطاعات سواء المساواة النوعية بدعم مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة مساواة بالرجل أو فيما يخص بالمساواة الحضرية بالعمل علي سد الفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها.

ولفتت إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لفترات طويلة وتشهد العديد من مجالات التعاون الداعمة لكلا الطرفين مؤكدة علي حرص مصر علي دعم تلك العلاقات وتعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في العديد من المجالات خاصة ما يتعلق بموضوع الحلقة النقاشية حول القضايا التنموية التي تواجه اللامساواة الحضارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: الدولة لديها خطة لتنمية القرى الأكثر فقرا

التخطيط: 15.4 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لبرنامج التنمية المحلية

لمعالجة الفجوات التنموية .. التخطيط: 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرا بـ7 محافظات

ترشيحاتنا

أقوى ضربة لـ نظام أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير الأسلحة لأنقرة

تراجع أسعار الدولار بمعدل قرشين في أسبوع

فيفا يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيًا

من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك

منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد

بعد الهجوم الناري على إدارة الزمالك.. طارق حامد يحذف منشوره | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة