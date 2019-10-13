التخطيط: 7 مليارات جنيه استثمارات بالمناطق الأكثر احتياجا في العام المالي الجاري

اعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن استهداف مخططات التنموية الشاملة للحكومة بالمناطق الأكثر احتياجا باستثمارات تصل لـ7 مليارات جنيه بـ7 مدن " أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا ، الأقصر، الجيزة، أسوان".



أوضحت في تصريحات صحفية ان تلك الخطة مستهدفة خلال العام المالي الجاري بغرض تقليص معدلات الفقر.



واشارت الي أن الوزارة بصدد تنفيذ مبدأ المساواة في كافة الجهود والقطاعات سواء المساواة النوعية بدعم مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة مساواة بالرجل أو فيما يخص بالمساواة الحضرية بالعمل علي سد الفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها.



ولفتت إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لفترات طويلة وتشهد العديد من مجالات التعاون الداعمة لكلا الطرفين مؤكدة علي حرص مصر علي دعم تلك العلاقات وتعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في العديد من المجالات خاصة ما يتعلق بموضوع الحلقة النقاشية حول القضايا التنموية التي تواجه اللامساواة الحضارية.

