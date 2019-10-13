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والد محمود البنا ضحية الشهامة: الكاتدرائية قدمت لي التعازي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
محمود البنا
محمود البنا
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عبد الخالق صلاح
قال محمد البنا والد محمود ضحية الشهامة بالمنوفية، إنه لم يشك لحظة في مجهودات وزارة الداخلية في القبض على قاتل نجله، موضحا أن قرار النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة أثلج قلوب محبي محمود جميعا.

وأشار خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، إلى أن قاتل نجله في السنة الأولى من الجامعة، موضحا أن قرار النائب العام جعل القرية تهدأ وتأكد أن حق نجله سوف يعود.

وطالب البنا بالإفراج عن زملاء نجله الذين تم القبض عليهم بسبب التظاهر بعد مقتله، مؤكدا أن كل من كان يعرف نجله في حالة من الحزن.

واستطرد البنا: « في ناس منعرفهاش من محافظات تانية جات لينا تعزينا في ابننا .. وكمان جالي اتصال من الكاتدرائية للتعازي في ابني».
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