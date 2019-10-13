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رياضة

أزمات لاعبي الزمالك مسلسل لا ينتهي.. الجماهير تدفع الثمن.. و الاعتذار ينهي كل شيء

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
لا تزال أزمات لاعبي الزمالك مسلسلا متكررا داخل جدران القلعة البيضاء، تختلف الأسباب والدوافع لكن يبقى الأمر في وجه ناد يسعى دائمًا في تحقيق الألقاب وإسعاد جماهيره.

ولم يلجأ أحد من هؤلاء اللاعبين والذي كان آخرهم طارق حامد سوي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، للتعبير عن غضبهم تجاه ما يحدث لهم.

وكتب طارق عبر حسابه على "إنستجرام" السبت: "انتظرت وصبرت كثيرًا لأجل أنهم يحبوني وأحبهم لكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

كما اشتعلت أزمة بين محمود جنش حارس مرمى الفريق، مع أمير مرتضى المشرف على الكرة، بعدما كتب "جنش" المُصاب عبر "إنستجرام": "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي للموسم الجديد من نادي الزمالك حتى الآن، لا أعرف السبب، هل لأنني مصاب؟ أو بسبب شيء آخر؟".

ورد أمير مرتضى عليه قائلا: "أحب أرد عليك أمام الناس لأن من حقهم، وحقك أن تعرفوا، وسبق وأوضحت لك حين جئت إلى منزلي، ورغم أن نظام الفريق يمنع الحديث في الإعلام، لكني سأرد عليك، لا، السبب ليس إصابتك طبعا يا كابتن. يمكنك سؤال كل زملائك هل حصلوا على مقدمات عقودهم أم لا؟، جميع اللاعبين باستثناء اثنين فقط هما من حصلا على مقدم عقودهم، وكان ذلك لظروف طارئة يمران بهما".

أزمة أخرى كانت مع محمود "كهربا"، بدأت بمشادة لفظية مع رئيس النادي مرتضى منصور، لكنه اعتذر على إثرها له أمام الجميع.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وجه انتقادات حادة إلى محمود عبد المنعم كهربا خلال مؤتمر الزمالك بعد رحيله عن الزمالك وسفره إلى البرتغال وتوقيعه على عقود مع نادى أوفيس رغم ارتباطه بعقد رسمي مع الزمالك.

وكتب كهربا على السوشيال ميديا إنا ذلك: "لا تصمت عن الحق وسترى كيف سيكرهك الجميع".

رد عليه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قائلا: "انتهى هذا العصر تمامًا، الزمالك لم ولن يقف على أي أحد أبدا مهما كان، منظومة الكرة في الزمالك حاليًا تُدار الآن باحترافية عالية للغاية" .

كما دخل التونسي حمدي النقاز في مشكلة بعد نهاية إحدى مباريات الزمالك، حيث أدلى بتصريحات لإحدى الصحف يريد فيها مستحقاته ومؤكدًا مغادرته لتونس بلده، لكن تلك الأزمة لم تستمر طويلًا بعد تدخل رئيس النادي واعتذر الظهير الأيمن علي الهواء مباشرًا نافيًا أي خلافات بينه وبين الإدارة .

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