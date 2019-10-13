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حوادث

مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة فى حى الزهور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
مدير أمن بورسعيد
مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات
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كتب محمد الغزاوى
قاد مدير أمن بورسعيد اللواء هشام خطاب، حملة أمنية ومرورية مكبرة بحى الزهور، بمرافقة قائد مرور بورسعيد ومباحث المرور، ومباحث قسم الزهور.

وتعددت التمركزات الأمنية بعدة مناطق بنطاق حي الزهور وشملت منطقة الـ 5000 وحدة سكنية والجوهرة وطريق الحرسات، وقامت الحملة بالانتشار وفحص ومراجعة جميع التراخيص لجميع السيارات والموتسيكلات وسحب الرخص المنتهية وإزاله أى ملصقات أو معدات صوت بالسيارات مع عمل مخالفات لها والكشف على المشتبه فيهم.

وتأتى هذه الحملة ضمن عدة حملات يومية أمنية ومرورية تشنها مديرية أمن بورسعيد بتعليمات مشددة من مساعد وزير الداخلية، وذلك لبث الأمن والاطمئنان عند المواطن بالتواجد الأمنى المستمر بالشارع البورسعيدى، وكذا تحقيق الانضباط ومنع أى تجاوزات أو جرائم قبل حدوثها.
مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة فى حى الزهور
مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة فى حى الزهور
مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة فى حى الزهور
مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة فى حى الزهور
مدير أمن بورسعيد يقود عدة حملات أمنية ومرورية مكثفة فى حى الزهور
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