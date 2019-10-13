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رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق: الأندية الشعبية تتأثر بالسوشيال ميديا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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حسن العمدة
قال خالد القماش المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي إن إدارات جميع الفرق الشعبية تتأثر بالسوشيال ميديا.

وأضاف القماش في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الانتقادات في المدرجات صعب تتنسي، وبكون صعب يعفي عليها الزمن، لكن السوشيال ميديا تأثيرها بيكون لفترة وبتختفي".

وتابع "جميع إدارات الأندية الشعبية تسير خلف السوشيال ميديا وتتأثر بها".

وأضاف القماش: "بعض رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات يمولون بعض الحملات لتوجيه رأي عام حسب وجهة نظرهم".
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