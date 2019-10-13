رئيس بدرالدين للبترول: ننتج 310 ملايين قدم مكعب غاز يوميا

قال المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن منطقة حقول بدر3 وما تضمه من تسهيلات إنتاجية تستقبل إلى جوار إنتاجها الحالي الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية مثل حقول عجيبة والعامة للبترول بأبوسنان وجنوب الضبعة وويبكو وبتروأمير وبتروسنان وبرج العرب وموقع عقيق التابع لخالدة للبترول.



وأضاف في تصريحات له، أن محطة المعالجة القائمة تضم 3 وحدات رئيسية بطاقة معالجة 310 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا .



وأشار إلى أنه في إطار تحديث البنية الأساسية واستيعاب الزيادة في الإنتاج فقد تم إضافة محطة معالجة جديدة للغاز الطبيعى المنتج وإدخالها الخدمة بطاقة 150 مليون قدم مكعب غاز لتواكب مواصفات الغاز المنتج من المشروعات الجديدة ، مشيرا إلى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة الى 166 مليون قدم مكعب غاز.

