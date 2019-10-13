Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس بدرالدين للبترول: ننتج 310 ملايين قدم مكعب غاز يوميا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
Advertisements
مايكل عياد
قال المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن منطقة حقول بدر3 وما تضمه من تسهيلات إنتاجية تستقبل إلى جوار إنتاجها الحالي الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية مثل حقول عجيبة والعامة للبترول بأبوسنان وجنوب الضبعة وويبكو وبتروأمير وبتروسنان وبرج العرب وموقع عقيق التابع لخالدة للبترول.

وأضاف في تصريحات له، أن محطة المعالجة القائمة تضم 3 وحدات رئيسية بطاقة معالجة 310 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا .

وأشار إلى أنه في إطار تحديث البنية الأساسية واستيعاب الزيادة في الإنتاج فقد تم إضافة محطة معالجة جديدة للغاز الطبيعى المنتج وإدخالها الخدمة بطاقة 150 مليون قدم مكعب غاز لتواكب مواصفات الغاز المنتج من المشروعات الجديدة ، مشيرا إلى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة الى 166 مليون قدم مكعب غاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور

ترشيحاتنا

الإفتاء: لا يجوز دفع زكاة المال إلى هؤلاء.. فيديو

أول صورة من الاستديوهات الداخلية لـ قناة الزمالك.. شاهد

ارتفاع كبير في أسعار الحديد لهذا السبب

لهذه الأسباب.. تناول كوب نعناع في اليوم

يخرب بيت شياكتك .. احمد حسن يعلق على شراب ميدو | شاهد

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة