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رياضة

القماش: رفضت العودة للإسماعيلي كمدرب مساعد.. وأوافق في حالة وجود مدير فني كبير

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
خالد القماش، المدير
خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي
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حسن العمدة
أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أنه كان قريبا من التواجد بالجهاز الفني للدراويش قبل التعاقد مع ‏الصربي ميودراج يسيتش.‏

وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت قريبا من ‏تدريب الإسماعيلي قبل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش ومحمود جابر أيضًا".‏

وأضاف: "رئيس الدراويش تحدث معي، لكن هناك بعد الأمور لا يمكن التحدث بها في الإعلام، كان هناك عرض للعودة ‏كمدرب مساعد لكني رفضت، فأنا رحلت من الإسماعيلي كمدير فني وسأعود بهذا المنصب".‏

وعن محمد يوسف مدرب الأهلي السابق: "موقفه مغاير، فإذا كان هناك مدرب أجنبي كبير من الممكن الموافقة على العودة ‏كمدرب مساعد".

وأتم : "لا أفضل المدير الفني الأجنبي بالمنتخب أو الفريق، فإبن النادي هو الأولى بالتدريب".‏
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