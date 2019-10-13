القماش: رفضت العودة للإسماعيلي كمدرب مساعد.. وأوافق في حالة وجود مدير فني كبير

أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أنه كان قريبا من التواجد بالجهاز الفني للدراويش قبل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش.
وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت قريبا من تدريب الإسماعيلي قبل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش ومحمود جابر أيضًا".
وأضاف: "رئيس الدراويش تحدث معي، لكن هناك بعد الأمور لا يمكن التحدث بها في الإعلام، كان هناك عرض للعودة كمدرب مساعد لكني رفضت، فأنا رحلت من الإسماعيلي كمدير فني وسأعود بهذا المنصب".
وعن محمد يوسف مدرب الأهلي السابق: "موقفه مغاير، فإذا كان هناك مدرب أجنبي كبير من الممكن الموافقة على العودة كمدرب مساعد".
وأتم : "لا أفضل المدير الفني الأجنبي بالمنتخب أو الفريق، فإبن النادي هو الأولى بالتدريب".
وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت قريبا من تدريب الإسماعيلي قبل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش ومحمود جابر أيضًا".
وأضاف: "رئيس الدراويش تحدث معي، لكن هناك بعد الأمور لا يمكن التحدث بها في الإعلام، كان هناك عرض للعودة كمدرب مساعد لكني رفضت، فأنا رحلت من الإسماعيلي كمدير فني وسأعود بهذا المنصب".
وعن محمد يوسف مدرب الأهلي السابق: "موقفه مغاير، فإذا كان هناك مدرب أجنبي كبير من الممكن الموافقة على العودة كمدرب مساعد".
وأتم : "لا أفضل المدير الفني الأجنبي بالمنتخب أو الفريق، فإبن النادي هو الأولى بالتدريب".