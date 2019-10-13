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توك شو

رابعة ابنة كفر الشيخ تبهر جمهور ولجنة تحكيم the voice

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
رابعة
رابعة
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عبد الخالق صلاح
قالت رابعة ابنة كفر الشيخ، المشاركة في برنامج المواهب the voice، إن عمرها 40 عاما وترددت كثيرا قبل أن تكشف للجميع عن موهبتها في الغناء.

وأضافت رابعة خلال مشاركتها في برنامج المواهب المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أنها خاضت تجربة الزواج أكثر من مرة ولم تنجح، لذلك تقدمت للمشاركة في البرنامج لتحقق النجاح الذي لم تحصل عليه في حياتها.

وأبهرت رابعة جمهور ولجنة التحكيم وحصلت على إعجاب أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة ومحمد حماقي.
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