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فن

عمرها 40 عامًا وتحدت حماتها.. قصة مصرية أبهرت حكام ذا فويس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت المصرية رابعة من الحصول على إعجاب المدربين الأربعة من برنامج ذا فويس فى موسمه الخامس، والذى يتم عرضه حاليًا على مجموعة قنوات mbc.

ورغب الأربعة حكام في ضم "رابعة" إلى فريقهم، قبل أن تختار الفنانة أحلام لتنضم إلى فريقها.

وعقب إذاعة الحلقة، دشن رواد تويتر هاشتاج رابعة، وتصدر موقع التواصل، بسبب قوة صوتها.

وكشفت " رابعة " خلال الحلقة أنها من مواليد محافظة كفر الشيخ ، وتبلغ من العمر 40 عاما ، إلا أنها ابتعدت عن الفن بعد أن تزوجت عدة مرات، مؤكدة أن حماتها كانت تعتقد أن صوتها لن يحظى على إعجاب أى مدرب، مما جعلها تخوض التحدى.
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