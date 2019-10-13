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ثقافة

تكريم اسم فؤاد المهندس فى الليلة الـ 62 لسينما مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
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طارق موسى
كرّم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان "فؤاد المهندس"، وذلك فى الليلة الـ ٦٢ للعرض المسرحى "سينما مصر" على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وقال المخرج خالد جلال، إن العرض المسرحى "سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، وعقب العرض أهدى شهادة تقدير " إلى من عاش ليبقى" لاسم أستاذ الأساتذة - على حد وصفه - الفنان القدير "فؤاد المهندس" وتسلمها نجله "محمد فؤاد المهندس" .

عرض "سينما مصر" يتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .
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