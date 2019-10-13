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رياضة

مدرب منتخب الكرة النسائية: معسكر لتقييم المصريات المحترفات فى أمريكا وأوروبا.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:06 ص
منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
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حسن العمدة
قال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، إن هناك مساعى لخوض مباريات ودية للمنتخب قبل المشاركة في دورة شمال إفريقيا.

وتابع عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يقوم بتنفيذ عملية تجميع للمنتخب أيام خميس وجمعة وسبت، وتم ذلك بالفعل عبر ثلاثة تجمعات.

وكشف حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، أنه استقر على ضم عدد من العناصر للمنتخب بنحو 20 لاعبة بواقع 17 لاعبة وثلاثة حراس مرمى.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، أن المنتخب خاض مباراة ودية بمثابة احتكاك رسمي للاعبات، موضحا أن المنتخب يجب أن يخوض مباريات ودية عديدة خاصة الدولية.

وتابع أنه من الممكن أن يتم خوض مباراتين وديتين في البحرين في نوفمبر المقبل كما تم إجراء اتصالات مع الأردن لإقامة مباريات ودية.

وأوضح حسين عبد اللطيف أنه سيتم إقامة معسكر أخر في نوفمبر من أجل مشاهدة اللاعبات المصريات المحترفات في أمريكا وفي أوروبا من خلال توجدهم في الجامعات بالخارج.
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