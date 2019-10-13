خالد القماش: لاعبو الإسماعيلي سبب نجاح جوزيه مع الأهلي

أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن الفريق كان سيحقق بطولات كثيرة في حالة حفاظه على جيل 2002.
وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جيل الإسماعيلي 2002 كان سيحقق العديد من البطولات لو استمر مع الفريق".
وأضاف : "الفريق لم يحافظ على قوامه بعد رحيل العديد من اللاعبين والتأخر في تعويضهم ببدائل مناسبة، كما أن سبب بطولات الأهلي مع مانويل جوزيه هم لاعبو الإسماعيلي".
وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جيل الإسماعيلي 2002 كان سيحقق العديد من البطولات لو استمر مع الفريق".
وأضاف : "الفريق لم يحافظ على قوامه بعد رحيل العديد من اللاعبين والتأخر في تعويضهم ببدائل مناسبة، كما أن سبب بطولات الأهلي مع مانويل جوزيه هم لاعبو الإسماعيلي".