خالد القماش: لاعبو الإسماعيلي سبب نجاح جوزيه مع الأهلي

أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن الفريق كان سيحقق بطولات كثيرة في حالة حفاظه على جيل ‏‏2002.‏



وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جيل الإسماعيلي ‏‏2002 كان سيحقق العديد من البطولات لو استمر مع الفريق".‏



وأضاف : "الفريق لم يحافظ على قوامه بعد رحيل العديد من اللاعبين والتأخر في تعويضهم ببدائل مناسبة، كما أن سبب ‏بطولات الأهلي مع مانويل جوزيه هم لاعبو الإسماعيلي".‏

