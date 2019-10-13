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رياضة

خالد القماش: لاعبو الإسماعيلي سبب نجاح جوزيه مع الأهلي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
مانويل جوزية
مانويل جوزية
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حسن العمدة
أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن الفريق كان سيحقق بطولات كثيرة في حالة حفاظه على جيل ‏‏2002.‏

وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جيل الإسماعيلي ‏‏2002 كان سيحقق العديد من البطولات لو استمر مع الفريق".‏

وأضاف : "الفريق لم يحافظ على قوامه بعد رحيل العديد من اللاعبين والتأخر في تعويضهم ببدائل مناسبة، كما أن سبب ‏بطولات الأهلي مع مانويل جوزيه هم لاعبو الإسماعيلي".‏
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