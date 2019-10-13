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رياضة

خالد القماش يحكي قصة آخر هدف سجله خالد قمر في الزمالك قبل ضمه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
خالد قمر
خالد قمر
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حسن العمدة
تحدث خالد القماش المدير الفني الأسبق عن آخر مباراة لخالد قمر أمام نادي الزمالك قبل انضمامه مباشرة من اتحاد الشرطة حينما كان يدربه.

وقال القماش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " كان التعادل قائما بين اتحاد الشرطة والزمالك بهدفين لكل فريق، وفي ذلك الوقت خالد قمر كان على مشارف الزمالك".

وأردف : بالتأكيد كان يتمنى من داخله فوز الزمالك، رغم إحرازه هدفا في مرماهم.

وأتم كلماته : هناك لاعبون "يقبلون" القميص، وفي اليوم التالي ينضمون للمنافس "عادي جدا".
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