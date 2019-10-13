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ثقافة

حياة السيد البدوي في أول ليالي قصر ثقافة طنطا للاحتفال بالمولد الأحمدي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
صدى البلد
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طارق موسى
افتتح قصر ثقافة طنطا أولى لياليه الثقافية والفنية وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بالمولد الأحمدي في العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية.

شهدت الفعاليات محاضرة ثقافية للصحفي علاء شبل تحدث خلالها عن صاحب المولد الأحمدي وهو أحمد بن علي بن يحيى والذي لقب بـ "البدوي" نظرا لتغطيته لوجهه مثل أهل البادية كما ورد عن الكثير من المؤرخين.
 
وأضاف "شبل": أشتهر السيد أحمد البدوي بالكثير من الألقاب كان أشهرها "شيخ العرب" وهو من مواليد مدينة فاس المغربية في عام 596 هجريا استقر في مصر وتحديدا بمدينة طنطا وعرف عنه الكثير من الكرامات وذاع صيته في التراث المصري القديم وتوفي عام 675 هجريا في العهد المملوكي لمصر، كما شهدت فعاليات الاحتفال أمسية شعرية لبعض الأبيات والقصائد الدينية وأعقبها فقرة في الإنشاد الديني للمبتهل عبد الرحمن المصري.  
 
يذكر أن الاحتفال بالمولد الأحمدي يقام بمدينة طنطا ويعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، حيث يتجاوز عدد الزائرين للمولد أكثر من مليوني شخص من جميع أنحاء المدن والقرى المصرية والدول العربية وبعض الدول الأجنبية.
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