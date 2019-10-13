منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بصورة مع راغب علامة.. شاهد

نشرت منة فضالى صورة لها مع المطرب راغب علامة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " بحبك ❤ دائمان الأفضل ياحبيبى ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير.



يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.