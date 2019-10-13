Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بصورة مع راغب علامة.. شاهد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
سيد احمد
نشرت منة فضالى صورة لها مع المطرب راغب علامة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " بحبك ❤ دائمان الأفضل ياحبيبى ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير.

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منة فضالي والأسطورة معاً .. شاهد

بـ فستان مكشوف الأكتاف .. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

منة فضالى تشكر صدى البلد لتكريمها عن مسلسل قيد عائلى .. شاهد

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا من مارينا .. شاهد

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

من على صخرة.. منة فضالي تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جريئة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

شاهد.. ملخص مباراة تونس والكاميرون وتألق فرجاني ساسي

بسبب التحرش بـ 4 لاعبين.. الرجاء المغربي يقيل أحد مدربيه.. تفاصيل

رابعة ابنة كفر الشيخ تبهر جمهور ولجنة تحكيم the voice

أقوى ضربة لـ نظام أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير الأسلحة لأنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة