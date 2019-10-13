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رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق ينتقد اختيارات اللاعبين لمنتخب مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
مروان محسن مع منتخب
مروان محسن مع منتخب مصر
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حسن العمدة
انتقد خالد القماش المدير الفني الأسبق اختيارات المنتخب الوطني من لاعبي الدوري المحلي.

وقال القماش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " محمد عواد تألق مع الإسماعيلي، ولكن انضم للمنتخب بعد مشاركته مع الزمالك.

وواصل: وايضا مروان محسن ينضم للمنتخب فقط لانه يلعب مع الأهلي، وسبب تراجع مستواه هو عدم مشاركته المستمرة.

وأكد: عندما كنت مدير فني للإسماعيلي عاقبت مروان ماديا.

واختتم : شعرت بأنه يتهرب وانه ليس مصاب على الرغم من اتفاق الطبيب واللاعب على نفس تشخيص الإصابة.
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