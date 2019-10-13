مدرب الإسماعيلي السابق ينتقد اختيارات اللاعبين لمنتخب مصر

انتقد خالد القماش المدير الفني الأسبق اختيارات المنتخب الوطني من لاعبي الدوري المحلي.



وقال القماش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " محمد عواد تألق مع الإسماعيلي، ولكن انضم للمنتخب بعد مشاركته مع الزمالك.



وواصل: وايضا مروان محسن ينضم للمنتخب فقط لانه يلعب مع الأهلي، وسبب تراجع مستواه هو عدم مشاركته المستمرة.



وأكد: عندما كنت مدير فني للإسماعيلي عاقبت مروان ماديا.



واختتم : شعرت بأنه يتهرب وانه ليس مصاب على الرغم من اتفاق الطبيب واللاعب على نفس تشخيص الإصابة.