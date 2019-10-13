القماش: بيراميدز لن يستمر .. والإسماعيلي سيظل الضلع الثالث للكرة المصرية

أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن بيراميدز لن يستمر.
وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بيراميدز لن يستمر، فتجربة الفريق مادية".
وأضاف: "الإسماعيلي سيظل الضلع الثالث للكرة المصرية وسيعود مجددا".
وأتم : "معجب برئيس الزمالك، جايب حق النادي وواقف على رجليه، كما أنه مصدر قوة للفريق، ولا أتوقع إستمرار ميتشو".
وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بيراميدز لن يستمر، فتجربة الفريق مادية".
وأضاف: "الإسماعيلي سيظل الضلع الثالث للكرة المصرية وسيعود مجددا".
وأتم : "معجب برئيس الزمالك، جايب حق النادي وواقف على رجليه، كما أنه مصدر قوة للفريق، ولا أتوقع إستمرار ميتشو".