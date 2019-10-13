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رياضة

القماش: بيراميدز لن يستمر .. والإسماعيلي سيظل الضلع الثالث للكرة المصرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
جانب من لقاء الاهلي
جانب من لقاء الاهلي وبيراميدز
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حسن العمدة
أكد خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أن بيراميدز لن يستمر.

وقال القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بيراميدز لن يستمر، فتجربة الفريق مادية".

وأضاف: "الإسماعيلي سيظل الضلع الثالث للكرة المصرية وسيعود مجددا".

وأتم : "معجب برئيس الزمالك، جايب حق النادي وواقف على رجليه، كما أنه مصدر قوة للفريق، ولا أتوقع إستمرار ميتشو".
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