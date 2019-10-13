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رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق: إيهاب جلال أفضل من حسام البدري

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
ايهاب جلال وحسام
ايهاب جلال وحسام البدري
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حسن العمدة
قال خالد القماش المدير الفني الأسبق،  إن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري جدير بتدريب المنتخب عن حسام البدري المدير الفني الحالي للفراعنة.

وقال القماش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: كنت أتمنى وجود إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب، فهو أفضل من البدري.

وواصل : حقق نتائج مميزة مع الأندية التي قادها، مع احترامي للجهاز الفني ولكن الاختيارات لا تتم على أساس الكفاءة.

واختتم : الاختيارات في مصر على حسب لون القميص، أعتقد أن حسني عبد ربه ومحمد صلاح ابو جريشة كان من الممكن أن ينضما للجهاز المعاون أيضا.
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