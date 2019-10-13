صور مفاجأة من داخل منشآت أرامكو بعد الهجوم الإرهابي.. تحت الترميم

تركت الهجمات التي وقعت في منتصف سبتمبر الماضي على عملاق البترول «أرامكو» تحديدًا منشأتي مصفاة بقيق وحقل خريص أضرارًا أسفرت عن توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية، بفقدان 5.7 مليون برميل نفط يوميا مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.



وأعلنت الشركة أنها بصدد إجراء إصلاحات للمنشأتين المتضررتين على أن يتم الانتهاء منها نهائيًا بنهاية نوفمبر المقبل، وقد دخل أحد مصوري قناة روسيا اليوم إلى داخل مواقع أرامكو المتضررة والتقط صورًا تظهر حجم الضرر الواقع على المنشآت بعد الهجمات الإيرانية.



تظهر الصور تفحم عدد من المنشآت المعدنية، وأضرار أصابت الأنابيب، وقد وضعت تحت الترميم، حيث ذكر المصور حسن نصر وفقًا لروسيا توداي، بأنه تم وضع شريط أصفر يفيد بوجود إصلاحات في هذه الأماكن.



ورغم التقليص المؤقت لحجم الإنتاج بعد الهجمات الإرهابية الإيرانية بـ5.7 مليون برميل نفط يوميًا بدلًا من الإنتاج الطبيعي 9.8 مليون برميل إلا أن الشركة استعادت إنتاجيتها سريعًا وطمأنت شركائها حول العالم، وأعلنت إنتهائها من إصلاح الأضرار في غضون 6 أسابيع فقط.