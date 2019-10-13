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رياضة

دفاعا عن محمد صلاح .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بين متابعيها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
ياسمين الخطيب و محمد
ياسمين الخطيب و محمد صلاح
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سيد احمد
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تدافع فيها عن محمد صلاح نجم نادى ليفربول.

وكتبت ياسمين الخطيب " كل الذين يسبون #محمد_صلاح بدعوى الغيرة على العادات والتقاليد، يتمنون لو يضعهم القدر مكانه.. آه والله!

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير.

وتوج محمد صلاح بجائزة رجل العام من مجلة GQ البريطانية والتي كانت احتفاليتها الأسبوع الماضي فى دبي.
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