ضربة لـ أردوغان .. قوات قسد تستعيد السيطرة على منطقة بـ رأس العين وتقتل 54 جنديا تركيا

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال مصدر من قسد إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة المنطقة بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات الموالية لتركيا، كما تمكنت من قتل 54 من عناصر لواء السلطان مراد ولواء السلطان محمد الفاتح، ضمن ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لأردوغان.



وأضاف المصدر أن قواته تمكنت من تدمير ٣ آليات واغتنام اثنتين، مشير إلى مواصلة التعامل مع المليشيات الموالية لتركيا في الحي الغربي من مدينة رأس العين.



وأكد أن 80% من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قسد، التي وصلتها تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من عدة مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا يوم السبت من ريف دير الزور وباقي المناطق للمؤازرة.



ولفتت الوكالة إلى أن لواءي "السلطان مراد" و"السلطان محمد الفاتح"من التركمان، حيث "لواء السلطان مراد" من أبرز الجماعات التركمانية الموالية لتركيا ويتألف من مجموعة فصائل شكلها الجيش التركي وقدم لها الدعم المالي والتمويل العسكري واللوجستي إضافة إلى التدريب والتسليح ويضم غالبية الجماعات التركمانية المسلحة الموالية للقومية العثمانية في ريف حلب الشمالي، فيما تأسس "السلطان محمد الفاتح" عام 2013 في القُرى التركمانية بريفي حلب الشمالي والشرقي.

