Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضربة لـ أردوغان .. قوات قسد تستعيد السيطرة على منطقة بـ رأس العين وتقتل 54 جنديا تركيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مصدر من قسد إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة المنطقة بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات الموالية لتركيا، كما تمكنت من قتل 54 من عناصر لواء السلطان مراد ولواء السلطان محمد الفاتح، ضمن ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لأردوغان.

وأضاف المصدر أن قواته تمكنت من تدمير ٣ آليات واغتنام اثنتين، مشير إلى مواصلة التعامل مع المليشيات الموالية لتركيا في الحي الغربي من مدينة رأس العين.

وأكد أن 80% من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قسد، التي وصلتها تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من عدة مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا يوم السبت من ريف دير الزور وباقي المناطق للمؤازرة.

ولفتت الوكالة إلى أن لواءي "السلطان مراد" و"السلطان محمد الفاتح"من التركمان، حيث "لواء السلطان مراد" من أبرز الجماعات التركمانية الموالية لتركيا ويتألف من مجموعة فصائل شكلها الجيش التركي وقدم لها الدعم المالي والتمويل العسكري واللوجستي إضافة إلى التدريب والتسليح ويضم غالبية الجماعات التركمانية المسلحة الموالية للقومية العثمانية في ريف حلب الشمالي، فيما تأسس "السلطان محمد الفاتح" عام 2013 في القُرى التركمانية بريفي حلب الشمالي والشرقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"قسد" تدعو الولايات المتحدة إلى إنشاء منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية

قوات كردية تصد محاولات تركية للتوغل شمال سوريا

أردوغان يعلن حصيلة ضحايا العدوان التركى على شمال سوريا

ماكرون يدعو ترمب لوقف الهجوم التركي في أسرع وقت.. وسقوط قتلى مدنيين وجنود أتراك بـ سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تنفي سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين

ترشيحاتنا

شاهد.. الراحل طلعت زكريا أثناء تأدية الخدمة العسكرية

رد قاسٍ من نبيل الحلفاوي على مهاجمي صلاح بعد صورته مع عارضة الأزياء

نجيب ساويرس معلقا على صورة فخر العرب مع الموديل: أروح مع صلاح معلش

واتساب يطلق خاصية جديدة في تحديثه المنتظر.. تعرف عليها

اخبار البرلمان | شروط ومدة تجديد رخصة السيارات في قانون المرور الجديد.. وإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تفاصيل

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة