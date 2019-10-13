فقط في الدوري المصري.. خناقات وحرب شوارع بين فريقين

شهدت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة "الفيوم" بدوري القسم الثالث أحداث عنف وشغب خلال المباراة التي جمعت فريق إطسا ومنافسه مركز شباب ببا.



وعقب انتهاء المباراة هاجم جمهور إطسا لاعبي شباب ببا، وقاموا بتحطيم الحافلة الخاصة بالفريق، مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات.



وانتهت المباراة بين إطسا ومركز شباب ببا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في افتتاح منافسات دوري القسم الثالث بالمنطقة.



وحسب مصدر مطلع داخل مجلس إدارة ببا، فإن النادي قام بتحرير محضر بالواقعة، وسيقوم برفع مذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.