أخبار التوك شو .. أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي بسوريا .. لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة..أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: ليس سجين رأى بل محرض ضد الدولة

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
كارثة تهدد العالم .. أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي بسوريا
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي أردوغان يبحث دائما عن الصورة العظيمة في وجدان العالم، موضحا أن الحرب الأخيرة التي شنها أردوغان على سوريا أضاعت الصورة التي كان يصنعها على مدار الـ 30 عاما الماضية.
أديب يطالب الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ مصريين معتقلين في قطر
قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ان فضائية بي ان سبورت القطرية من مصلحتها التودد الي السوق المصري، ولكنهم يكرهون المنافسة مع القنوات المصرية خاصة أن الكرة تمثل اهتماما كبيرا عند المصريين.
بعد القبض على مصريين.. عمرو أديب يشن هجوما ناريا على قطر
قال الإعلامي عمرو أديب إن مصريين اثنين كانا يعملان في قناة الجزيرة والقت الأجهزة الامنية في الدوحة القبض عليهما، موضحا أن المصريين هم على سالم ووليد عبد العزيز.
فيديو صادم.. ميليشيات أردوغان تعدم 9 سوريين في وضح النهار
استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات ترصد قيام الميليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعدام 9 أشخاص من السوريين المدنيين مع بدء احتلال شمال سوريا، مضيفا أن تلك الواقعة حدثت عصر اليوم.
هل ده سجين رأي .. أحمد موسى: علاء عبدالفتاح طالب بقطع يد الجيش والشرطة.. فيديو
طرح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تساؤلا عن كيفية مسامحة كل من يتطاول على الدولة مثل علاء عبدالفتاح وغيرهم، مؤكدا:"علاء عبدالفتاح تطاول على الدولة وقال عاوزين نقطع ايد الجيش هل ده مسجون رأى".
لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل في العاصمة الإدارية يتم على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية تمنح من خلالها الجوائز، وتلقت شركة العاصمة الإدارية الآلاف من الاقتراحات المميزة وجاري الفرز للاختيار.
أحمد موسى يطالب بـ تعليق شركات الطيران التركية التي تعمل على السائحين العرب.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس سعيدًا بما صدر عن الجامعة العربية اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بشأن الاحتلال التركي لسوريا، متابعًا: «أرجو تكونوا على مستوى تطلعات الشعوب».
كارثة تهدد العالم .. أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي بسوريا
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي أردوغان يبحث دائما عن الصورة العظيمة في وجدان العالم، موضحا أن الحرب الأخيرة التي شنها أردوغان على سوريا أضاعت الصورة التي كان يصنعها على مدار الـ 30 عاما الماضية.
أديب يطالب الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ مصريين معتقلين في قطر
قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ان فضائية بي ان سبورت القطرية من مصلحتها التودد الي السوق المصري، ولكنهم يكرهون المنافسة مع القنوات المصرية خاصة أن الكرة تمثل اهتماما كبيرا عند المصريين.
بعد القبض على مصريين.. عمرو أديب يشن هجوما ناريا على قطر
قال الإعلامي عمرو أديب إن مصريين اثنين كانا يعملان في قناة الجزيرة والقت الأجهزة الامنية في الدوحة القبض عليهما، موضحا أن المصريين هم على سالم ووليد عبد العزيز.
فيديو صادم.. ميليشيات أردوغان تعدم 9 سوريين في وضح النهار
استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات ترصد قيام الميليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعدام 9 أشخاص من السوريين المدنيين مع بدء احتلال شمال سوريا، مضيفا أن تلك الواقعة حدثت عصر اليوم.
هل ده سجين رأي .. أحمد موسى: علاء عبدالفتاح طالب بقطع يد الجيش والشرطة.. فيديو
طرح الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تساؤلا عن كيفية مسامحة كل من يتطاول على الدولة مثل علاء عبدالفتاح وغيرهم، مؤكدا:"علاء عبدالفتاح تطاول على الدولة وقال عاوزين نقطع ايد الجيش هل ده مسجون رأى".
لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل في العاصمة الإدارية يتم على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية تمنح من خلالها الجوائز، وتلقت شركة العاصمة الإدارية الآلاف من الاقتراحات المميزة وجاري الفرز للاختيار.
أحمد موسى يطالب بـ تعليق شركات الطيران التركية التي تعمل على السائحين العرب.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس سعيدًا بما صدر عن الجامعة العربية اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بشأن الاحتلال التركي لسوريا، متابعًا: «أرجو تكونوا على مستوى تطلعات الشعوب».