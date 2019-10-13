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مرأة

أبرزها اللبن والجبن .. 15 طعاما امتنع عن وضعه في الثلاجة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتاد بعض الأشخاص على الاحتفاظ ببعض الأطعمة والمشروبات في الثلاجة، ولكن البعض لا يعلم أنها تتسبب فى تغير الطعم الأساسي للطعام وأحيانا تلفه، لذلك قدمت خبراء الصحة، ١٥ طعاما لا يجب وضعه فى الثلاجة وهما:

١-البطاطس
٢-الثوم
٣-اللبن
٤-الجبنة الرومى
٥-البسطرمة
٦- التونة
٧-الطماطم
٨-الشوكولاتة
٩-الكاتشب
١٠-المستردة
١١-الخيار
١٢-العيش
١٣-التوابل
١٤- الموز
١٥-العدس
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