علي فرج ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا للاسكواش

نجح الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر في التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعدما فاز الثنائي على مواطنيهما محمد الشوربجي ونور الطيب في النهائي.



تتويج علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، بالبطولة يأتي للمرة الثانية في تاريخه ، بينما فوز نوران باللقب للمرة الأولى لها.



وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.