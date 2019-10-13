Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي فرج ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا للاسكواش

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
علي فرج
علي فرج
Advertisements
ريهام بكير
نجح الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر في التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعدما فاز الثنائي على مواطنيهما محمد الشوربجي ونور الطيب في النهائي.

تتويج علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، بالبطولة يأتي للمرة الثانية في تاريخه ، بينما فوز نوران باللقب للمرة الأولى لها.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك التجاري الدولي وIEvents ينظمان بطولة العالم للإسكواش للسيدات من الأهرامات.. أكتوبر

علي فرج: بطولة الأهرام من أسباب تفوق مصر في لعبة الإسكواش

بلا حدود.. كيف دعم البنك التجاري الدولى رياضة الإسكواش فى مصر؟

تأهل رنيم الوليلى ونور الطيب إلى دور الثمانية ببطولة سان فرانسيكو للإسكواش

تفوق مصري كبير فى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. صور

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. ليلى علوي تنهار من البكاء.. ألبوم نانسي عجرم قريبا.. رسالة مؤثرة من منى فاروق

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

ارتفاع كبير في أسعار الحديد لهذا السبب

الزمالك يواجه جينيراسيون بحضور جماهيري على ملعب السلام

الأهلي يكشف لأول مرة عن المبلغ الحقيقي لشراء حسين الشحات

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة