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فن

لهذا السبب لم تتمكن لطيفة من حضور جنازة المخرج شوقى الماجرى

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
تلقت المطربة التونسية لطيفة أمس عزاء المخرج الراحل شوقى الماجري والذى أقامته بمسجد فريد شوقى بالعجوزة.

حضر العزاء نخبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربى كان ابرزهم الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية والفنان سامح الصريطى، والمخرج هانى خليفة وحاتم على والنجمة السورية سوزان نجم الدين والنجمة ليلى علوى، بالإضافة للنجمة التونسية هند صبرى والتى تلقت العزاء بصحبة لطيفة.

كما حضر العزاء ايضا دارين حداد وعائشة بن أحمد وكندة علوش وعدد كبير من العاملين معه فى اعماله المتميزة التى قدمها.

وأكدت لطيفة أنها لم تتمكن من حضور الجنازة، نظرا لوجودها بجانب والدتها فى مصر، ولكن حضرها شقيقها وشقيقتها نظرا للعلاقة القوية التى تجمعهم بالراحل.

وأكدت لطيفة انها تعتبر المخرج شزقى الماجري احد افراد عائلتها وكانت تجمعهم علاقة قوية جدا.
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