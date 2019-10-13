فياجرا الوجه للسيدات .. تجعله مشرقا لمدة أسبوع وبأقل التكاليف

يمكنك تحضير ماسك فعال للبشرة به جميع العناصر المغذية للبشرة، والتي تجعله دائما متوهجا ولامعا ومشرقا، ويطلق عليه البعض فياجرا الوجه.



الوصفة الأولى:

ملعقة كبيرة شمع عسل - من العطار.

ملعقة كبيرة زيت بذور العنب - من العطار.

ملعقة كبيرة أكسيد الزنك أو كريم مرطب فيه أكسيد زنك - من الصيدلية أو العطار ويوضع بنسبة 20%.

كبسولة فيتامين E - من الصيدلية.

ملعقة كبيرة جل صبار - من الصيدلية.

30 نقطة زيت عطري "زيت ياسمين زيت ورد أو لافندر" من العطار.

نصف كوب مياه مغلية.



تحضير الوصفة:

- يخلط شمع العسل مع زيت بذور العنب ويتم وضعها في وعاء لعمل حمام ماء ساخن حيث يوضع وعاؤها فوق إناء مياه مغلية حتى تذوب معًا.

- بعد إذابة المكونات السابقة يضاف لها باقي المكونات بالتدريج أكسيد الزنك وتفرغ عليها كبسولة فيتامين E ثم جل الصبار والزيت العطري والمياه المغلية بعد خلطها جيدًا يتم وضعها في زجاجة أو برطمان وتترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تستخدم.