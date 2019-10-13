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مرأة

فياجرا الوجه للسيدات .. تجعله مشرقا لمدة أسبوع وبأقل التكاليف

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
فياجرا الوجة للسيدات
فياجرا الوجة للسيدات ..تجعله متوهجا لمدة أسبوع وبأقل التكالي
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أسماء عبد الحفيظ
يمكنك تحضير ماسك فعال للبشرة به جميع العناصر المغذية للبشرة، والتي تجعله دائما متوهجا ولامعا ومشرقا، ويطلق عليه البعض فياجرا الوجه.

الوصفة الأولى:
ملعقة كبيرة شمع عسل - من العطار.
ملعقة كبيرة زيت بذور العنب - من العطار.
ملعقة كبيرة أكسيد الزنك أو كريم مرطب فيه أكسيد زنك - من الصيدلية أو العطار ويوضع بنسبة 20%.
كبسولة فيتامين E - من الصيدلية.
ملعقة كبيرة جل صبار - من الصيدلية.
30 نقطة زيت عطري "زيت ياسمين زيت ورد أو لافندر" من العطار.
نصف كوب مياه مغلية.

تحضير الوصفة:
- يخلط شمع العسل مع زيت بذور العنب ويتم وضعها في وعاء لعمل حمام ماء ساخن حيث يوضع وعاؤها فوق إناء مياه مغلية حتى تذوب معًا.
- بعد إذابة المكونات السابقة يضاف لها باقي المكونات بالتدريج أكسيد الزنك وتفرغ عليها كبسولة فيتامين E ثم جل الصبار والزيت العطري والمياه المغلية بعد خلطها جيدًا يتم وضعها في زجاجة أو برطمان وتترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تستخدم.
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