محمد رمضان يقود طائرة.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد.



وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.



الجدير بالذكر أن كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



