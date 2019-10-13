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فن

محمد رمضان يقود طائرة.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:07 ص
أحمد البهى
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد.

وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.

الجدير بالذكر أن كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

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