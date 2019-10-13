محمد رمضان يقود طائرة.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد.
وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.
الجدير بالذكر أن كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.
الجدير بالذكر أن كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.